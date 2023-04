Las clases gratuitas son dictadas por la ex doble campeona mundial los lunes, miércoles y jueves, de 9 a 10.30, en el gimnasio de la Ciudad Deportiva, ubicado en Anaya y Lanín de esta capital.

El ministerio de Deportes informó que la ex doble campeona mundial de boxeo Betiana Viñas ofrece clases gratuitas recreativas en la Ciudad Deportiva para aquellos amantes de la disciplina que quieran incursionar en el deporte de los puños.

Las clases se dictan los lunes, miércoles y jueves de 9 a 10.30 en el gimnasio de la Ciudad Deportiva, ubicado en Anaya y Lanín, y próximamente comenzarán en el gimnasio Rakizuam, desde las 21.

La instructora enseña los rudimentos básicos de la actividad con énfasis en la técnica y la base aeróbica para poder enfocarse luego en esta faceta de la enseñanza.

Viñas, que fue campeona de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y también logró el cinturón de plata en la categoría pluma del Consejo Mundial de Boxeo, asume una nueva etapa luego del impasse que le impuso a su carrera y disfruta en este nuevo rol.

“El boxeo está teniendo bastante repercusión tanto en el nivel profesional como amateur y esto está buenísimo porque mientras más fogueo tengan los púgiles mejor”, aseguró.

Explicó que “los que ya llevan un año empezaron a guantear y con el resto hacemos boxeo recreativo”. En cuanto al contenido de las clases, afirmó que “lo que buscamos es trabajar lo que es la técnica y lo que es la parte aeróbica. Pero cada día es diferente”.

Dijo que para la práctica de la actividad “no hay límite de edad y lo puedan practicar hombres y mujeres. Los espero, solo tienen que venir los anotamos en una planilla y pueden empezar”.

Sobre su nuevo rol comentó que “nunca me había visto como entrenadora, porque siempre fui entrenada. Me costó en los primeros momentos hasta que empecé a abrirme, soltarme y, de alguna manera expresar lo que me habían enseñado. Así que estoy muy agradecida al ministerio de Deportes por esta oportunidad”.