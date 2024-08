[►] Banderet por obra del gas: “Que el vecino se sienta orgulloso de estar en Añelo”

El intendente Fernando Banderet destacó el acuerdo alcanzado por el gobierno provincial y la empresa YPF ya que permitirá incrementar ostensiblemente la capacidad de gas que recibe la localidad y, por ende, brindar respuesta a un reclamo histórico de su gente: acceder al servicio en la ciudad que genera gran parte de los recursos hidrocarburíferos del país.

“Es una obra muy deseada y requerida hace muchísimo tiempo para poder garantizarle a la ciudad de Añelo el gas natural a los vecinos”, afirmó el intendente Fernando Banderet sobre el acuerdo alcanzado el sábado por el gobierno provincial con la empresa YPF y que permitirá avanzar en la construcción de un gasoducto de más de 16 kilómetros que vinculará con la futura planta de gas natural en el barrio La Meseta de esa localidad.

Esta obra permitirá multiplicar por ocho la capacidad de gas que está llegando a Añelo, indicó el gobernador Rolando Figueroa al momento de la firma y destacó que esto permitirá acompañar el crecimiento de los próximos años; un dato no menor dado el interés que genera la capital de Vaca Muerta.

El jefe comunal de Añelo recordó que esta obra se suma a otra, inaugurada hace muy poco tiempo, que benefició a 420 vecinos y adelantó que “estamos próximos a beneficiar a 150 familias más con la terminación de un anillado de gas natural”. De esta forma, aspiran a llegar este año con el suministro a casi 700 familias, pero deben seguir trabajando para dotar a quienes aún se calefaccionan con electricidad o leña en la localidad.

En ese sentido agradeció al gobernador Figueroa por haber hecho las gestiones para dar respuesta a la gente y a Horacio Marín, CEO y presiente de YPF, por haber escuchado qué necesitaba la comunidad de Añelo. “Con este proyecto que se firmó -por el convenio entre Provincia e YPF- vamos a tener la capacidad suficiente de producción de gas en la nueva planta para poder desarrollar todo lo que nos falta de la meseta”, aseguró.

Banderet mencionó que resta abastecer con gas natural a alrededor de 500 familias “y esta obra -dijo- viene a generarle la tranquilidad a esos vecinos y a toda la expansión de crecimiento que va a tener Añelo”.

La nueva planta de gas natural se construirá en la meseta. El Estado municipal puso a disposición un lote para poder implantarla. La idea es avanzar en esta obra, mientras YPF extiende el gasoducto, para optimizar los tiempos.

“La construcción del gasoducto se establece que va a ser entre el periodo 2024 a mayo-junio del 2025”, informó Banderet sobre los plazos de obra. “Estamos hablando de un año prácticamente que va a estar”, estimó. Respecto de la construcción de la planta señaló que “se está evaluando quién la va a hacer, si va a ser directamente con Hidenesa o con Camuzzi”.

“Mientras tanto -agregó- nosotros seguimos terminando el proyecto para beneficiar a estas 150 familias y con eso le daríamos cobertura en el transcurso de este año”.

Banderet se refirió a la paradoja de vivir en la ciudad cabecera de Vaca Muerta, desde donde sale gran parte de la producción de gas del país, y no tener acceso a un servicio básico para la Patagonia: el gas. Reconoció que esos vecinos que no aún no acceden al gas han sufrido un impacto muy alto este invierno, que se ha reflejado en las tarifas eléctricas y el condicionamiento de que muchas veces no podían conseguir garrafas o leña para abastecerse en época invernal.

Con las obras acordadas y en ejecución, se busca “que el vecino tenga una mejor calidad de vida y que realmente se sienta beneficiado y orgulloso de poder estar en Añelo”, recalcó.