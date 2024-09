Así quedó la pasarela de Huarenchenque tras su reconstrucción

Personal de Vialidad Provincial trabajó en pleno invierno, con condiciones adversas, para garantizar el cruce peatonal seguro del río Agrio a un centenar de familias de la comunidad Mellao Morales. Finalmente ayer habilitaron la pasarela.

Para prevenir que los fuertes vientos imperantes en la región afecten otra vez a la pasarela de Huarenchenque, la dirección provincial de Vialidad invirtió tiempo y recursos en reforzar la estructura a punto tal de dejarla prácticamente nueva.

Las obras de reparación y reconstrucción iniciaron en julio y demandaron dos meses de labor ya que hubo que detenerse más de una vez para resguardar de las ráfagas a los trabajadores.

La pasarela colgante de Huarenchenque tiene 90 metros de longitud y permite el paso peatonal sobre el río Agrio. Está ubicada en la progresiva 39 de la ruta provincial 21. Fue prácticamente destruida por las intensas ráfagas que azotaron la región en junio pasado.

Personal de Vialidad realizó una reconstrucción casi total, conservando sólo un 20 por ciento de la pasarela original: los anclajes, la estructura rígida de soporte y las maromas principales. El 80 por ciento restante -que incluye vientos (tensores que ayudan a la sujeción y al tránsito), bulones, bulones especiales, tensores, grilletes, tablero y correderas de madera- fue reemplazado con nuevos materiales para una mayor seguridad y durabilidad.

Desde Vialidad Provincial explicaron que el trabajo fue complejo. Se realizó in situ. Las condiciones meteorológicas no fueron las mejores ya que era pleno invierno y, por seguridad, las tareas en altura no podían ejecutarse si había viento.

Este miércoles, 4 de septiembre, la pasarela fue habilitada al paso peatonal. De esta forma, un centenar de familias de la comunidad Mellao Morales vio restablecida la posibilidad de cruzar el río Agrio a través de una estructura segura.