Alertan a usuarios del EPAS por estafas telefónicas

En distintas localidades de la provincia se ha registrado un aumento en los casos de intentos de estafas a través de mensajes de WhatsApp.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), dependiente del ministerio de Infraestructura de la Provincia, advirtie a los usuarios del organismo sobre intentos de estafas que se hacen a través de mensajes de WhatsApp, y que han aumentado notoriamente en las últimas semanas.

Se trata de personas que simulan pertenecer al EPAS y ofrecen supuestos beneficios o promociones, enviando enlaces que luego utilizan para hackear los dispositivos.

El Ente recomienda a los usuarios estar atentos ante este tipo de maniobras que se han reiterado en distintas localidades, dejando en claro que la intención de los estafadores es ingresar a las aplicaciones del celular de las víctimas y solicitar un pago.

El EPAS remarcó que no realiza llamados para solicitar información ni envía códigos o enlaces a los teléfonos celulares. Además, recordó que los trabajadores que acuden a los domicilios en caso de reclamos se encuentran identificados con logos de la empresa. Se recomienda no compartir o brindar datos personales como nombre de usuario o claves a terceras personas, o a sitios web no oficiales.

Ante cualquier inconveniente los usuarios se pueden comunicar con el 0800-2224827, Centro de Atención al Usuario.