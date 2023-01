Recomendaciones para evitar picaduras de mosquitos, arañas, alacranes o mordeduras de víboras.

Desde el ministerio de Salud, a través del Departamento de Salud Ambiental, se recuerda que las condiciones climáticas de la época estival favorecen la mayor actividad y aparición de insectos y animales venenosos y/o ponzoñosos autóctonos de nuestra región. Por este motivo, es importante estar alertas y seguir una serie de recomendaciones para evitar picaduras de mosquitos, arañas, alacranes o mordeduras de víboras.

Como recomendación principal se sugiere mantener la vivienda y los alrededores limpios, desmalezados y sin acumulación de objetos que puedan servir de refugio y/o criadero de animales. Además, se aconseja colocar mosquiteros y burletes en aberturas de la vivienda.

Por otra parte, a la hora de realizar tareas de limpieza, desmalezamiento, jardinería, huerta, etc., se recomienda utilizar mangas largas, pantalones largos, calzado cerrado y guantes.

Ante una picadura o mordedura se aconseja retirar los elementos compresivos (pulseras, mangas, etc.), no aplicar nada en la zona afectada, no automedicarse, no intentar capturar al animal y concurrir urgente al centro de salud más cercano o llamar al 107.

El equipo de salud será el encargado de evaluar cada caso individual, ya sea la aparición de eventuales complicaciones no tóxicas (alergia, anafilaxia, etc.), verificar la adecuada vacunación antitetánica y realizar la observación correspondiente para determinar si es necesario o no un antídoto.

Cabe aclarar que no siempre es necesario utilizar antivenenos animales, incluso si la picadura o mordedura fue provocada por un animal venenoso. Esto sólo puede definirse por la evolución clínica supervisada por el equipo de salud.

Para conocer más sobre insectos y animales ponzoñosos podes ingresar al siguiente link. Allí encontrarás información para saber identificarlos, medidas de prevención y asistencia.