Este año se harán el jueves en el Paseo de la Costa de la ciudad de Neuquén, de 9 a 13.

El Día Mundial del Riñón se celebra todos los años, el segundo jueves del mes de marzo. Por ese motivo, el 10 de marzo se realizará una caminata en el Paseo de la Costa de la ciudad de Neuquén y se instalará un stand para brindar información a la comunidad, entre otras acciones.

En la provincia del Neuquén la temática se aborda desde el programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), dependiente de la dirección general de Atención Primaria de la Salud, bajo la premisa de que la Enfermedad Renal Crónica (ERC) no tiene cura, pero se puede prevenir y tratar. En este sentido se destacan algunos hábitos como una alimentación saludable, controlar la presión arterial, realizar actividad física, no fumar y tomar líquido.

Desde el programa provincial de ECNT, Romina Luján indicó que una ERC “es una enfermedad frecuente y cursa en forma silenciosa” y que actualmente se cuenta con herramientas para detectar en forma precoz la enfermedad y evitar así la progresión a etapas más avanzadas, que pueden llegar al tratamiento de diálisis o hasta un trasplante.

La ERC no tiene cura. El tratamiento consiste en medidas para ayudar a controlar los síntomas, reducir las complicaciones y retrasar la progresión de la enfermedad.

Dentro de las acciones proyectadas por el Programa de ECNT en conjunto con el Servicio de Nefrología del hospital Provincial Neuquén, la Asociación Norpatagónica de Nefrología y la subsecretaría de Hábitos Saludables de la municipalidad de Neuquén, se destaca la organización de una caminata y la instalación de un stand para brindar información a la comunidad, donde también se tomará la tensión arterial, se entregarán calcomanías, imanes, agua y fruta. La actividad será en el Paseo de la Costa de la ciudad de Neuquén, el jueves 10 de marzo, de 9 a 13.

“Invitamos a todos los neuquinos y neuquinas a que se sumen a la actividad del Día Mundial del Riñón. Es necesario entender la importancia de cuidar nuestros riñones y llevar una vida saludable y activa, y tal como dijo el gobernador Omar Gutiérrez estamos trabajando en acciones concretas y en territorio que sumen actividades de promoción y prevención de enfermedades. También es importante resaltar que esta semana el equipo de salud realizará una capacitación de detección precoz de Enfermedad Renal Crónica”, resaltó la ministra de Salud, Andrea Peve.

Asimismo, ese día, la provincia se suma a la propuesta del Programa de Abordaje Integral de la Enfermedad Renal (Paier) del ministerio de Salud de Nación y se iluminará de color naranja el hospital Provincial Neuquén, el monumento al General San Martín y la Plaza del Centenario o de las Banderas en la ciudad de Neuquén.

La enfermedad

La ERC, también llamada insuficiencia renal crónica, describe la pérdida gradual de la función renal. Los riñones eliminan los desechos, regulan la presión arterial, eliminan el exceso de líquido por la orina, regulan la formación de glóbulos rojos, metabolizan los medicamentos y regulan el metabolismo de los huesos.

Los signos y síntomas de la enfermedad se desarrollan con el paso del tiempo y el daño renal suele avanzar lentamente. Puede presentar náuseas, vómitos, pérdida de apetito, fatiga y debilidad, problemas de sueño, cambios en la producción de orina, disminución de la agudeza mental, espasmos musculares y calambres, hinchazón de pies y el tobillo y presión arterial alta. Los signos y síntomas a menudo no son específicos, lo que significa que también pueden ser causados por otras enfermedades.

Algunos de los factores que pueden aumentar el riesgo de ERC son la diabetes, la presión arterial alta, enfermedades del corazón, el tabaquismo y la obesidad. La detección inicial de la enfermedad renal se realiza con un análisis de sangre y orina para observar aumento de creatinina o alteraciones en la orina y ecografía renal.

Esta enfermedad no tiene cura, pero en general, el tratamiento consiste en medidas para ayudar a controlar los síntomas, reducir las complicaciones y retrasar la progresión de la enfermedad.

Los cuidados del riñón

Algunos de los hábitos a tener en cuenta para cuidar tus riñones son: