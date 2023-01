Las personas de entre seis meses y dos años podrán recibir su primer refuerzo, mientras que las personas entre tres y 11 años se podrán aplicar su segundo refuerzo.

A partir de hoy, en la provincia del Neuquén las personas de entre seis meses y dos años podrán recibir su primer refuerzo, mientras que las personas entre tres y 11 años se podrán aplicar el segundo. En todos los casos se debe respetar un intervalo mínimo de cuatro meses desde la aplicación de la última dosis. Así fue acordado por el Consejo Federal de Salud (Cofesa), con el objetivo de prolongar la protección contra las formas graves de la enfermedad en estos grupos etarios frente a la seguridad demostrada por las vacunas contra COVID-19.

“La vacunación es una prioridad sanitaria para nuestra provincia y es importante que sigamos cuidándonos, en especial a nuestros niños y niñas. No debemos olvidar que las vacunas contra COVID-19 han demostrado ser efectivas, evitando complicaciones e internaciones. La pandemia no terminó y es importante que en este momento en el que se observa un aumento de personas con el virus no nos relajemos”, sostuvo la ministra de Salud, Andrea Peve.

Para recibir dicha vacuna, al igual que las del Calendario Regular de Vacunación, las familias se pueden acercar a cualquier establecimiento de salud de la provincia. Es importante recordar que las vacunas contra COVID-19 pueden administrarse junto con las del Calendario.

Ante cualquier duda, se puede consultar a los equipos de Salud. En cuanto al resto de la población, cabe recordar que en la provincia se aplican dosis contra COVID-19 a partir de los seis meses de edad. Si ya pasaron cuatro meses desde la última dosis, se puede consultar al personal de Salud qué dosis corresponde.